«Прошедший 2016 год был для меня непростым. Много сил вместе с тренером Виктором Мясниковым потратили на то, чтобы успешно выступить на юниорском чемпионате мира (U-20). Приятным сюрпризом стала победа на мировом форуме в Польше и установленный новый юниорский рекорд Беларуси. Присуждение специальной премии “Белорусский спортивный Олимп” очень удивило и порадовало. Так как я молодая спортсменка, абсолютно не рассчитывала на такое внимание, все это неожиданно. В любом случае, большая честь для меня удостоиться такой премии», — рассказала Эльвира Герман.

Белорусская спортсменка завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-20), который прошел в польском Быдгоще в июле 2016 года. В финальном забеге на дистанции 100 м с барьерами она показала результат 12,85 сек. Это новый рекорд Беларуси для спортсменок в возрасте до 20 лет. Эльвира Герман опередила серебряного призера с Ямайки Рушель Бартон (результат — 12,87 сек.) и обладательницу бронзы американку Тиа Джонс (12,89 сек.). В 2015 году на юниорском первенстве Европы Эльвира Герман также выиграла дистанцию 100 м с барьерами.

Легкой атлетикой белорусская бегунья начинала заниматься в Пинске у тренеров Елены Веренич и Александра Синкевича.