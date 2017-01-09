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https://sport.mail.ru/news/athletics/28366560/
9 января 2017, 14:25 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Герман: Присуждение премии «Белорусский спортивный Олимп» — большая честь для меня

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присуждение премии «Белорусский спортивный Олимп» — большая честь для меня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала чемпионка мира в барьерном беге среди атлетов до 20 лет Эльвира Герман.

«Прошедший 2016 год был для меня непростым. Много сил вместе с тренером Виктором Мясниковым потратили на то, чтобы успешно выступить на юниорском чемпионате мира (U-20). Приятным сюрпризом стала победа на мировом форуме в Польше и установленный новый юниорский рекорд Беларуси. Присуждение специальной премии “Белорусский спортивный Олимп” очень удивило и порадовало. Так как я молодая спортсменка, абсолютно не рассчитывала на такое внимание, все это неожиданно. В любом случае, большая честь для меня удостоиться такой премии», — рассказала Эльвира Герман.

Белорусская спортсменка завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-20), который прошел в польском Быдгоще в июле 2016 года. В финальном забеге на дистанции 100 м с барьерами она показала результат 12,85 сек. Это новый рекорд Беларуси для спортсменок в возрасте до 20 лет. Эльвира Герман опередила серебряного призера с Ямайки Рушель Бартон (результат — 12,87 сек.) и обладательницу бронзы американку Тиа Джонс (12,89 сек.). В 2015 году на юниорском первенстве Европы Эльвира Герман также выиграла дистанцию 100 м с барьерами.

Легкой атлетикой белорусская бегунья начинала заниматься в Пинске у тренеров Елены Веренич и Александра Синкевича.

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