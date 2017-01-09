В Челябинске состоится юбилейный легкоатлетический мемориал Лукашевича-Середкина.

Турнир пройдет в 35-й раз, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Соревнования посвящены памяти почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина Челябинска Вячеслава Середкина. Спортсмены будут состязаться в двух категориях — прыжках в высоту и с шестом. В южноуральскую столицу съедутся сильнейшие российские представители этих дисциплин.

«В мемориале в частности, примут участие олимпийский чемпион Лондона 2012, рекордсмен России Иван Ухов, чемпионка мира 2015, чемпионка мира в залах 2014 Мария Кучина, бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 Светлана Школина, чемпион мира в залах 2008, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2008 Евгений Лукьяненко, а также челябинцы — чемпион Европы среди юниоров 2011 Никита Анищенков, серебряный призер Чемпионата России в залах Тимур Моргунов и серебряный призер чемпионат мира среди юниоров Даниил Котов», — рассказали в министерстве спорта Челябинской области.

Мемориал откроется в среду, 11 января, в легкоатлетическом манеже УралГУФК. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей.