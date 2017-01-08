Ухов победил в прыжках в высоту на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге

Стоит отметить победу Ивана Ухова в прыжках в высоту и Константина Шабанова на дистанции 60 м с барьерами.



Лёгкая атлетика. Гран-при. Первый этап. «Рождественские старты». Екатеринбург

Мужчины. 60 м



1. Игорь Образцов — 6,69.

2. Роман Созонов — 6,82.

3. Рушан Абдулкадеров — 6,89.



300 м



1. Александр Скоробогатько — 33,63.

2. Артём Денмухаметов — 33,88.

3. Максим Файзулин — 33,90.



600 м



1. Антон Балыкин — 1.19,70.

2. Данила Ефремов — 1.19,87.

3. Антон Терентьев — 1.20,17.



1000 м



1. Константин Холмогоров — 2.20,56.

2. Павел Тебеньков — 2.25,30.

3. Виктор Чудиновский — 2.25,74.



3000 м



1. Владимир Никитин — 7.48,13.

2. Артём Леоненко — 7.57,68.

3. Егор Николаев — 7.58,42.



60 м/б



1. Константин Шабанов — 7,68.

2. Алексей Дрёмин — 7,86.

3. Филипп Шабанов — 7,92.



Высота



1. Иван Ухов — 2,30.

2. Дмитрий Семёнов — 2,27.

3. Арсений Расов — 2,24.



Женщины. 60 м



1. Кристина Сивкова — 7,31.

2. Анастасия Григорьева — 7,40.

3. Варвара Насибулина — 7,59.



300 м



1. Екатерина Реньжина — 37,63.

2. Юлия Кузнецова — 38,15.

3. Екатерина Вахрушева — 39,77.



500 м



1. Юлия Кузнецова — 1.12,20.

2. Анастасия Жданова и Ирина Такунцева — по 1.12,69.



1000 м



1. Александра Гуляева — 2.39,76.

2. Елена Кобелева — 2.44,33.

3. Наталья Данилова — 2.45,08.



2000 м



1. Анна Щагина — 5.47,62.

2. Анастасия Калина — 5.51,45.

3. Гульшат Фазлитдинова — 5.54,74.



60 м/б



1. Анна Ватропина — 8,40.

2. Вероника Печёнкина — 8,54.

3. Ирина Решёткина — 8,65.