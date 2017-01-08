Ухов победил в прыжках в высоту на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге
Сегодня, 7 января, в Екатеринбурге состоялись «Рождественские старты» по лёгкой атлетике, результаты которых мы и предлагаем вашему вниманию.
Стоит отметить победу Ивана Ухова в прыжках в высоту и Константина Шабанова на дистанции 60 м с барьерами.
Лёгкая атлетика.
Мужчины. 60 м
1. Игорь Образцов — 6,69.
2. Роман Созонов — 6,82.
3. Рушан Абдулкадеров — 6,89.
300 м
1. Александр Скоробогатько — 33,63.
2. Артём Денмухаметов — 33,88.
3. Максим Файзулин — 33,90.
600 м
1. Антон Балыкин — 1.19,70.
2. Данила Ефремов — 1.19,87.
3. Антон Терентьев — 1.20,17.
1000 м
1. Константин Холмогоров — 2.20,56.
2. Павел Тебеньков — 2.25,30.
3. Виктор Чудиновский — 2.25,74.
3000 м
1. Владимир Никитин — 7.48,13.
2. Артём Леоненко — 7.57,68.
3. Егор Николаев — 7.58,42.
60 м/б
1. Константин Шабанов — 7,68.
2. Алексей Дрёмин — 7,86.
3. Филипп Шабанов — 7,92.
Высота
1. Иван Ухов — 2,30.
2. Дмитрий Семёнов — 2,27.
3. Арсений Расов — 2,24.
Женщины. 60 м
1. Кристина Сивкова — 7,31.
2. Анастасия Григорьева — 7,40.
3. Варвара Насибулина — 7,59.
300 м
1. Екатерина Реньжина — 37,63.
2. Юлия Кузнецова — 38,15.
3. Екатерина Вахрушева — 39,77.
500 м
1. Юлия Кузнецова — 1.12,20.
2. Анастасия Жданова и Ирина Такунцева — по 1.12,69.
1000 м
1. Александра Гуляева — 2.39,76.
2. Елена Кобелева — 2.44,33.
3. Наталья Данилова — 2.45,08.
2000 м
1. Анна Щагина — 5.47,62.
2. Анастасия Калина — 5.51,45.
3. Гульшат Фазлитдинова — 5.54,74.
60 м/б
1. Анна Ватропина — 8,40.
2. Вероника Печёнкина — 8,54.
3. Ирина Решёткина — 8,65.
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