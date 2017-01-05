Тренер: Серебряный призер ЧМ-2015 легкоатлет Кудрявцев пропустит зимний сезон
МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2015 года в беге на 400 метров с барьерами Денис Кудрявцев пропустит зимний сезон. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кудрявцев на чемпионате мира в Пекине сумел также установить рекорд России — 48,05 секунды. Большую часть прошлого сезона он вынужден был пропустить
«Год назад Денису была сделана операция на колене, из- за которой он пропустил практически весь прошлый сезон, — заметил Сивченко. — Как вы знаете, виражи на беговых дорожках в манежах более крутые, чем на стадионах. Мы не хотим подвергать угрозе его прооперированное колено, поэтому зимой Кудрявцев выступать не будет».
«Главным стартом сезона для нас является летний чемпионат мира, который пройдет в августе в Лондоне, — продолжил тренер. Вся подготовка выстроена под этот старт. Надеюсь, что к тому времени нам разрешат выступать на международных соревнованиях».
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter