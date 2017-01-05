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5 января 2017, 15:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер: Серебряный призер ЧМ-2015 легкоатлет Кудрявцев пропустит зимний сезон

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2015 года в беге на 400 метров с барьерами Денис Кудрявцев пропустит зимний сезон. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.

Кудрявцев на чемпионате мира в Пекине сумел также установить рекорд России — 4805 секунды. Увеличить
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Кудрявцев на чемпионате мира в Пекине сумел также установить рекорд России — 48,05 секунды. Большую часть прошлого сезона он вынужден был пропустить из-за проблем со здоровьем. На июльском Кубке России в Жуковском 24-летний спортсмен занял второе место (49,67), спустя неделю на турнире «Звезды 2016» — третье (49,43). Он был включен в состав олимпийской сборной России, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций выступила против участия в Играх в Рио-де-Жанейро практически всех российских легкоатлетов.

«Год назад Денису была сделана операция на колене, из- за которой он пропустил практически весь прошлый сезон, — заметил Сивченко. — Как вы знаете, виражи на беговых дорожках в манежах более крутые, чем на стадионах. Мы не хотим подвергать угрозе его прооперированное колено, поэтому зимой Кудрявцев выступать не будет».

«Главным стартом сезона для нас является летний чемпионат мира, который пройдет в августе в Лондоне, — продолжил тренер. Вся подготовка выстроена под этот старт. Надеюсь, что к тому времени нам разрешат выступать на международных соревнованиях».

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
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