Стефка Костадинова подвергла критике идею отмены мировых рекордов в легкой атлетике
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент Национального олимпийского комитета Болгарии, мировая рекордсменка в прыжках в высоту Стефка Костадинова подвергла критике предложение об аннуляции мировых рекордов в легкой атлетике. Ее слова приводит агентство Reuters.
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Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло выступил с открытым письмом, адресованным главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором указал на частоту
«Идея отмены мировых рекордов пуста и неправильна, — считает 51-летняя Костадинова. — Усиленные меры по борьбе с допингом — не повод вычеркнуть все, что происходило раньше».
Мировой рекорд Костадиновой, установленный спортсменкой в 1987 году и равный 2,09 см, не побит до сих пор.
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