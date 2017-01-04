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https://sport.mail.ru/news/athletics/28336518/
4 января 2017, 20:25 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Стефка Костадинова подвергла критике идею отмены мировых рекордов в легкой атлетике

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент Национального олимпийского комитета Болгарии, мировая рекордсменка в прыжках в высоту Стефка Костадинова подвергла критике предложение об аннуляции мировых рекордов в легкой атлетике. Ее слова приводит агентство Reuters.

Мировой рекорд болгарки в прыжках в высоту установленный в 1987 году и равный 209 см не побит до сих пор. Увеличить
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Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло выступил с открытым письмом, адресованным главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором указал на частоту допинг-случаев с участием олимпийских чемпионов и предложил начать новую эру в легкой атлетике.

«Идея отмены мировых рекордов пуста и неправильна, — считает 51-летняя Костадинова. — Усиленные меры по борьбе с допингом — не повод вычеркнуть все, что происходило раньше».

Мировой рекорд Костадиновой, установленный спортсменкой в 1987 году и равный 2,09 см, не побит до сих пор.
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