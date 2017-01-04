Бегун Ивашко стал 62-м российским атлетом, включенным в пул допинг-тестирования IAAF

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По сравнению с декабрем январский пул допинг-тестирования увеличился на одного россиянина — 22-летнего Ивашко. Теперь в него входят 62 представителя России.

Ивашко принимал участие в чемпионате мира 2015 года в Пекине, где выбыл из борьбы уже в первом раунде, заняв пятое место и установив личный рекорд (45,25 секунды). Спортсмен также выступал на командном первенстве Европы 2015 года в Чебоксарах, где стал четвертым.

Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами IAAF, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. По правилам спортсмены должны находиться по тем адресам, о которых они уведомили, в указанное время.

Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.