Агент: Кучина определится с турнирами после получения разрешения от IAAF

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1 декабря прошлого года глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. Первая попытка получить разрешение выйти на старт в качестве нейтральных спортсменов, предпринятая незадолго до Олимпиады-2016, практически для всех российских легкоатлетов завершилась неудачей. 3 января IAAF опубликовала критерии допуска россиян к международным стартам. Согласно этому документу, российские легкоатлеты теперь могут тренироваться и проходить допинг-тестирование дома.

«Главное, что убрали требование жить за границей. Теперь, я считаю, у спортсменов, ранее не имевших проблем с допингом, есть все шансы выступать на международных соревнованиях», — заметила Назарова.

«Как только будет получено официальное разрешение от IAAF, я? как менеджер, буду отправлять заявки на те или другие соревнования, — продолжила собеседница ТАСС. — Организаторам необходимо понимать, что конкретный спортсмен уже имеет право участвовать в международных стартах. Я уже связывалась с организаторами ряда турниров, они ждут, когда Маша получит разрешение».

По словам Назаровой, она с тренером уже обсудила возможность участия Кучиной в ряде международных стартов. Спортсменка начнет сезон 11 января выступлением на челябинском Мемориале Лукашевича и Середкина, который является одним из этапов Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики.

Кучина стала первой российской легкоатлеткой, которая составила индивидуальную заявку на участие в международных соревнованиях.