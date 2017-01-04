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4 января 2017, 14:15 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Агент: Кучина определится с турнирами после получения разрешения от IAAF

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина определится с тем, на каких международных турнирах будет выступать, только после одобрения ее индивидуальной заявки Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС агент спортсменки Ольга Назарова.

Спортсменка начнет сезон 11 января выступлением на челябинском Мемориале Лукашевича и Середкина. Увеличить
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1 декабря прошлого года глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. Первая попытка получить разрешение выйти на старт в качестве нейтральных спортсменов, предпринятая незадолго до Олимпиады-2016, практически для всех российских легкоатлетов завершилась неудачей. 3 января IAAF опубликовала критерии допуска россиян к международным стартам. Согласно этому документу, российские легкоатлеты теперь могут тренироваться и проходить допинг-тестирование дома.

«Главное, что убрали требование жить за границей. Теперь, я считаю, у спортсменов, ранее не имевших проблем с допингом, есть все шансы выступать на международных соревнованиях», — заметила Назарова.

«Как только будет получено официальное разрешение от IAAF, я? как менеджер, буду отправлять заявки на те или другие соревнования, — продолжила собеседница ТАСС. — Организаторам необходимо понимать, что конкретный спортсмен уже имеет право участвовать в международных стартах. Я уже связывалась с организаторами ряда турниров, они ждут, когда Маша получит разрешение».

По словам Назаровой, она с тренером уже обсудила возможность участия Кучиной в ряде международных стартов. Спортсменка начнет сезон 11 января выступлением на челябинском Мемориале Лукашевича и Середкина, который является одним из этапов Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики.

Кучина стала первой российской легкоатлеткой, которая составила индивидуальную заявку на участие в международных соревнованиях.
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