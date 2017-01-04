Легкоатлетам приоткрыли окно в Европу?

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На официальном сайте ИААФ опубликованы критерии, которым должны соответствовать россияне, подающие индивидуальные заявки на участие в международных турнирах. На самом деле, нового там мало. Тем не менее, президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал их более живыми и приземленными, объясняя это тем, что в нынешней версии нет пункта об обязательном тестировании вне территории России.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ РОССИЙСКОМУ АТЛЕТУ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ВЫСТУПИТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ СТАРТЕ?

Для начала — отправить письмо в свободной форме на английском языке на специально созданный для этого электронный адрес. В заявке должен быть указан конкретный старт (старты), где спортсмен хочет выступить. Если все одобрят, он получит эдакую однократную визу. Мультивизы сроком, скажем, на полгода, пока не выдают. Поэтому ближайший серьезный старт, на который наши легкоатлеты могут рассчитывать — это чемпионат Европы в закрытых помещениях, который пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.

Однако и туда попасть удастся далеко не всем желающим. Для получения допуска от Бюро по пересмотру случаев допинга — именно этот отдел ИААФ занимается рассмотрением заявок — необходимо соответствие ряду критериев. И в своем письме, российский атлет, приложив в качестве доказательств аутентичные документальные подтверждения, должен убедительно доказать, что полностью соответствует им. При этом пресс-релиз гласит, что чем выше уровень международного соревнования, в котором хочет принять участие заявитель, тем больше доказательств в поддержку своей заявки он должен будет предоставить для удовлетворения этих критериев.

МНОГО ЛИ ЭТИХ КРИТЕРИЕВ?

Немало.

Первый же пункт гласит, что спортсмен должен доказать, что он никоим образом напрямую не причастен (ни сознательно, ни невольно) к нарушению принципов честной игры, а также честности и корректности спорта. Формулировка «невольно» говорит о том, что если выяснится, что атлетам меняли допинг-пробы — даже без их ведома — то ИААФ все равно будет считать их причастными.

При этом на сайте международной федерации появилась информация, согласно которой более 200 фамилий российских легкоатлетов упомянуты в закрытой части доклада Ричарда Макларена. Можно предположить, что среди них немало героев чемпионата мира-2013, ведь Григорий Родченков не раз говорил, что схема с подменами допинг-проб была опробована на этих соревнованиях. Наверняка он и предоставил некий список имен.

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Те, кого нет в этом «списке 200», для временного допуска на международную арену должны были в течение длительного времени сдавать допинг-пробы в «достаточные системы допинг-контроля». Говоря иначе, участвовать в зимних стартах смогут лишь те, кто был в международном пуле тестирования. А это — 50 человек. Те, кто рассчитывал выступить на Олимпийских играх в Рио. Сейчас в пул добавлены еще 12 человек, но успеют ли они сдать три пробы к мартовскому чемпионату Европы — большой вопрос. При этом если вдруг этой зимой в России зажжется юная звездочка и, предположим, она будет показывать результаты в районе мировых рекордов — до международных стартов ее совершенно точно не допустят. Потому что в пуле ее пока нет.

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Еще из важного. Будет оцениваться характер и степень контактов заявителя с должностными лицами (тренерами, врачами и другим вспомогательным персоналом, а также другими уполномоченными лицами или представителями его (ныне дисквалифицированной) национальной федерации), а также период, в течение которого произошли эти контакты. Условно говоря, подопечным Виктора Чегина рассчитывать на амнистию пока совершенно точно не приходится.

Будет учитываться и качество сведений о местонахождении спортсмена. То есть те, у кого есть «флажки» — даже не по их вине (например, была история с Екатериной Коневой, в которой ошибся допинг-офицер РУСАДА, но нарушение автоматически повесили на спортсменку, и лишь потом его сняли) — получат допуск с меньшей вероятностью.

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При этом подчеркивается, что Бюро по пересмотру случаев допинга может пересмотреть решение о предоставлении допуска к соревнованиям или отказе в таком допуске по собственному усмотрению. Например, при выявлении новых фактов или новых доказательств.

КТО ИМЕННО БУДЕТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКАМ?

Роберт Херш — 76-летний американский юрист, вице-президент ИААФ, глава Бюро и 55-летний Антти Пихлакоски бывший вице-президент олимпийского комитета Финляндии. Возможно, будет еще один человек, но кто именно пока неопределенно. Также в составе Бюро Эбби Хоффман, но поскольку она входит в инспекционную комиссию ИААФ в России, участвовать в рассмотрении заявок на получение допуска она не будет.

ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ КАКИЕ-ТО ПОДВОДНЫЕ КАМНИ?

Помимо соблюдения всех требований, спортсмену необходимо получить официальное приглашение на участие в международном соревновании от организаторов. То есть, организаторы коммерческих стартов могут просто-напросто игнорировать российских спортсменов, и как ты потом допуском не маши — дальше зрительской трибуны на условной «Бриллиантовой лиге» тебя не пустят.

ТАК ЕСТЬ ЛИ ХОТЬ КАКОЙ-ТО ШАНС УСЛЫШАТЬ РОССИЙСКИЙ ГИМН В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НАШЕГО СПОРТСМЕНА НА ПРЕДСТОЯЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ?

Нет, никакого. Спортсмен, чья заявка будет полностью удовлетворена, получит особый допуск к участию в международном соревновании в индивидуальном порядке как спортсмен с нейтральным статусом. Однако и это будет большим шагом вперед для нашей легкой атлетике.