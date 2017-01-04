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4 января 2017, 13:33 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Балахничев: Идея обнуления мировых рекордов в легкой атлетике «неумна»

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Идея обнуления мировых рекордов в легкой атлетике «неумна», шансы на достижение рекордов у всех были равны, заявил агентству «Р-Спорт» бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

МОСКВА 4 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин. Идея обнуления мировых рекордов в легкой атлетике неумна шансы на достижение рекордов у всех были равны заявил агентству Р-Спорт бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) Валентин Балахничев. Увеличить
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Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта в связи с многочисленными допинг-скандалами.

«Не в первый раз возникает такая идея, — сказал Балахничев по телефону. — Примерно в 2000-м году она впервые была высказана. Это просто неумно. Были рекорды, были достижения — шансы были равные у всех, но кто-то выигрывал, а кто-то нет. Давайте, пусть сейчас мой старый приятель Джанни Мерло будет бороться с мировыми рекордами и спортсменами из США и Великобритании. Я посмотрю, что с ним сделают. Ну и пусть вернет деньги за мировые рекорды, выплаченные им, если у него есть эти деньги».
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