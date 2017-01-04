Балахничев: Идея обнуления мировых рекордов в легкой атлетике «неумна»
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Идея обнуления мировых рекордов в легкой атлетике «неумна», шансы на достижение рекордов у всех были равны, заявил агентству «Р-Спорт» бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.
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Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта в связи с многочисленными
«Не в первый раз возникает такая идея, — сказал Балахничев по телефону. — Примерно в 2000-м году она впервые была высказана. Это просто неумно. Были рекорды, были достижения — шансы были равные у всех, но
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