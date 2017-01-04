ВФЛА не получила информацию из доклада Макларена из-за своего отстранения

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил «Р-Спорт», что ВФЛА запрашивала у IAAF информацию относительно фигурантов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, но получила отказ.

«ВФЛА находится в статусе отстраненной, — сказал Пацев по телефону. — Она поражена в правах. В принципе, так как производство по делам относится к компетенции национальной федерации, ввиду ее отстранения все функции берет на себя IAAF. Она сама возбуждает дело, сама проводит расследование и так далее, Участие отстраненной организации тут не предусматривается».