ВФЛА не получила информацию из доклада Макларена из-за своего отстранения
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) информацию по фигурирующим в докладе Ричарда Макларена российским атлетам, поскольку поражена в правах, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный юрист Артем Пацев.
Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил «Р-Спорт», что ВФЛА запрашивала у IAAF информацию относительно фигурантов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, но получила отказ.
«ВФЛА находится в статусе отстраненной, — сказал Пацев по телефону. — Она поражена в правах. В принципе, так как производство по делам относится к компетенции национальной федерации, ввиду ее отстранения все функции берет на себя IAAF. Она сама возбуждает дело, сама проводит расследование и так далее, Участие отстраненной организации тут не предусматривается».
IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия WADA обвинила РФ в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.
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