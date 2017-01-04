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https://sport.mail.ru/news/athletics/28333254/
4 января 2017, 12:14 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА не получила информацию из доклада Макларена из-за своего отстранения

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) информацию по фигурирующим в докладе Ричарда Макларена российским атлетам, поскольку поражена в правах, заявил агентству «Р-Спорт» спортивный юрист Артем Пацев.

Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил «Р-Спорт», что ВФЛА запрашивала у IAAF информацию относительно фигурантов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, но получила отказ.

«ВФЛА находится в статусе отстраненной, — сказал Пацев по телефону. — Она поражена в правах. В принципе, так как производство по делам относится к компетенции национальной федерации, ввиду ее отстранения все функции берет на себя IAAF. Она сама возбуждает дело, сама проводит расследование и так далее, Участие отстраненной организации тут не предусматривается».

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия WADA обвинила РФ в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и уже больше года не выступают на международных стартах.
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