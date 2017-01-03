Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28330643/
3 января 2017, 22:16 | Летние: Легкая атлетика | «Газета.Ру»

СМИ: Вице-чемпион мира Кудрявцев входит в число подозреваемых ИААФ атлетов

В число легкоатлетов, подозреваемых в манипуляциях с допинг-пробами в соответствии с докладом Макларена, входит серебряный призер чемпионата мира 2015 года в беге на 400 м с барьерами Денис Кудрявцев, утверждает Life.

Ранее стало известно, что ИААФ получила от независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Помимо этого, 3 января ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом, а также сообщила, что добавит еще 12 российских легкоатлетов в международный пул тестирования. Также глава ассоциации Себастьян Коу заявил, что ИААФ будет искать пути создания независимой системы контроля российских атлетов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

IAAF убрала критерий о необходимости проживания вне России для участия в турнирах

IAAF убрала критерий о необходимости проживания вне России для участия в турнирах

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) убрала критерий о необходимости проживания легкоатлетов РФ за границей для участия в международных турнирах. Об этом ТАСС сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Еще 7 новостей  Все новости