СМИ: Вице-чемпион мира Кудрявцев входит в число подозреваемых ИААФ атлетов
В число легкоатлетов, подозреваемых в манипуляциях с
допинг-пробами в соответствии с докладом Макларена, входит серебряный призер чемпионата мира 2015 года в беге на 400 м с барьерами Денис Кудрявцев, утверждает Life.
Ранее стало известно, что ИААФ получила от независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Помимо этого, 3 января ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом, а также сообщила, что добавит еще 12 российских легкоатлетов в международный пул тестирования. Также глава ассоциации Себастьян Коу заявил, что ИААФ будет искать пути создания независимой системы контроля российских атлетов.
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