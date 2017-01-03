СМИ: Вице-чемпион мира Кудрявцев входит в число подозреваемых ИААФ атлетов

Ранее стало известно, что ИААФ получила от независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Помимо этого, 3 января ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом, а также сообщила, что добавит еще 12 российских легкоатлетов в международный пул тестирования. Также глава ассоциации Себастьян Коу заявил, что ИААФ будет искать пути создания независимой системы контроля российских атлетов.