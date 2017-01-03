IAAF убрала критерий о необходимости проживания вне России для участия в турнирах

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Список критериев был опубликован IAAF во вторник.

«IAAF вывесила критерии допуска, и, в принципе, эти критерии ничем не отличаются от критериев допуска, которые они раньше анонсировали, — сказал Шляхтин. — Раньше у IAAF было требование, что все спортсмены, которые тестируются, должны проживать за границей, сейчас они убрали этот аргумент, по сути, это снимает все вопросы касаемо наших спортсменов, сейчас будут реальные запросы на участие в международных стартах, реальные вещи. Подчеркну, что все это будет происходить под нейтральным стартом».

Также Шляхтин выразил мнение, что IAAF объективно подойдет к допуску россиян к коммерческим турнирам. «Сейчас в международном пуле тестирования находятся 62 наших спортсмена, очень многое зависит от самих спортсменов. Зимний чемпионат Европы, откровенно говоря, не котируется. Что касается коммерческих стартов, то, я думаю, по определению все будет происходить достаточно объективно», — отметил он.