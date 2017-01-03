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https://sport.mail.ru/news/athletics/28330539/
3 января 2017, 21:48 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Обнуление рекордов в легкой атлетике является абсурдным призывом

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Предложения об аннулировании всех мировых рекордов в легкой атлетике являются абсурдными, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Во вторник глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта.

«Я считаю, что это абсурд. Смысл обнуления всех результатов? Это нереально», — сказал Шляхтин по телефону.
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