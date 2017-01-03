Шляхтин: Обнуление рекордов в легкой атлетике является абсурдным призывом

Во вторник глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта.

«Я считаю, что это абсурд. Смысл обнуления всех результатов? Это нереально», — сказал Шляхтин по телефону.