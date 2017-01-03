Глава AIPS предложил аннулировать мировые рекорды в легкой атлетике

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Едва отгремели новогодние праздники, а легкоатлеты только начали восстанавливать форму после новогодних салатов, а Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS), членами которой являются спортивные журналисты 130 стран мира, в том числе и России, уже вовсю трудятся.

3 января на сайте ассоциации проявилось открытое письмо на имя президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коэ с призывом аннулировать все мировые рекорды в легкой атлетике.

«Чуть больше месяца назад был запущен портал для информирования о применении допинга. Это последний шаг в борьбе с допингом — шаг непростой, но необходимый, — сказано в письме. — Однако проблема расследований остается. Кто будет проверять анонимные намеки и слухи?

Если борьба с допингом дошла до такого, я думаю настал момент закрыть книгу мировых рекордов в легкой атлетике и открыть новую.

Сейчас мы видим, что много олимпийских чемпионов лишены своих медалей из-за допинга. Я думаю было бы здорово начать новую эру в легкой атлетике, которая даст надежду будущим поколениям.

Автором письма выступил руководитель ассоциации известный итальянский журналист Джанни Мерло, представляющий La Gazzetta dello Sport. К слову, в 2013 году именно он получил премию от ИААФ в номинации «лучший спортивный журналист».

Мерло напомнил, что подобная инициатива уже была озвучена немецкими чиновниками в конце прошлого века, поскольку и тогда были возникали сомнения в честности некоторых результатов, но.

ИААФ отказалась обнулить историю с наступлением нового тысячелетия.

Оправданием отказа послужил тот факт, что вместе с «грязными» результатами пострадают и ни в чем не повинные спортсмены, что недопустимо. Однако это, по словам Мерло, «старый трюк, который ничего не меняет».

На Конгрессе в 2009 году итальянский журналист, как председатель комиссии, уже выдвигал инициативу немецких чиновников повторно, пояснив, что это решение может иметь и техническое объяснение, поскольку в ряде дисциплин менялись правила, вводились фальстарты и дисквалификации и так далее. Однако тогда инициатива также не была поддержана.

И вот теперь, после всех допинговых скандалов, которые сотрясли мировой спорт в минувшем году, ИААФ к столь радикальному решению готова больше. Впрочем, торопиться с выводами пока преждевременно, поскольку ответ ИААФ, несмотря на выражение готовности обсудить предложение, весьма мягко напоминает о том, чем аргументировал отказ и ранее.

«Мы приветствуем дискуссию, но мы должны быть осторожными. Нашим приоритетом всегда являются чистые спортсмены, которые установили мировые рекорды на законных основаниях.

Если список мировых рекордов будет аннулирован, то чистые спортсмены рискуют потерять свое место в истории,

а также столкнутся с причастностью к тому, что их рекорды были установлены не чисто, — цитирует пресс-службу ассоциации ТАСС.

Между прочим, с аналогичным предложением в 2016 году выступил президент Федерации лёгкой атлетики Великобритании Эд Уорнер.

Напомним, что крупный допинговых скандал сотрясает ИААФ с конца 2015 года, когда был опубликован отчет комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о масштабных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами. По результатам проведенного расследования Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована, а десятки российских спортсменов пропустили летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Россию в легкой атлетике представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина.

В июле 2016 года была опубликована первая часть доклада независимого эксперта и канадского юриста Ричарда Макларена, которая была посвящена расследованию показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. А в начале декабря Макларен выступил со второй частью своего доклада, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в тридцати видах спорта на различных соревнованиях.

Допинговый скандал оказался настолько масштабным и уже настолько значительно повлиял на деятельность многих спортивных федерации по всему миру, что можно не сомневаться — мир спорта стоит на пороге больших революций.