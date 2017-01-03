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https://sport.mail.ru/news/athletics/28330462/
3 января 2017, 21:31 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: IAAF отказалась дать ВФЛА информацию о фигурантах доклада Макларена

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) запрашивала у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) информацию относительно фигурантов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, но получила отказ, заявил агентству «Р-Спорт» глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом. Также сообщалось, что IAAF получила от независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил.

«Мы запросили у IAAF информацию по этому поводу, но они не дали нам ответа. Они сказали, что пока это их внутреннее расследование. Поэтому мы на сегодня не имеем информации о фамилиях», — сказал Шляхтин по телефону.
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