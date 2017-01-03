Атлеты не могут представлять РФ на стартах, пока не будет соответствия критериям IAAF

Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом.

«Россия остается отстраненной как член IAAF до тех пор, пока она не получит подтверждения (выполнения) критериев, установленных советом IAAF в 2015 году. И никто из атлетов не может представлять Россию на международном уровне в этот период», — говорится в релизе IAAF.

Согласно одному из критериев допуска, «атлеты должны доказать, что они не были непосредственно вовлечены каким-либо способом (сознательно или бессознательно) их национальной федерацией, провалившей попытку адекватной системы защиты и продвижения чистых атлетов».