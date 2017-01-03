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https://sport.mail.ru/news/athletics/28330461/
3 января 2017, 21:30 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Атлеты не могут представлять РФ на стартах, пока не будет соответствия критериям IAAF

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Российские атлеты не могут представлять страну на каких-либо международных турнирах, пока РФ не получит подтверждения выполнения критериев совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), следует из релиза организации.

Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом.

«Россия остается отстраненной как член IAAF до тех пор, пока она не получит подтверждения (выполнения) критериев, установленных советом IAAF в 2015 году. И никто из атлетов не может представлять Россию на международном уровне в этот период», — говорится в релизе IAAF.

Согласно одному из критериев допуска, «атлеты должны доказать, что они не были непосредственно вовлечены каким-либо способом (сознательно или бессознательно) их национальной федерацией, провалившей попытку адекватной системы защиты и продвижения чистых атлетов».

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила РФ в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и уже больше года не выступают на международных стартах.
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