Шляхтин: Подавать индивидуальные заявки в IAAF могут порядка 50 легкоатлетов РФ

Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом. С 1 января 2017 года число россиян в международном регистрируемом пуле тестирования перевалило за 60 человек.

«У нас есть международный пул тестирования. Вот этот пул и может подавать заявки. Но из них кто-то дисквалифицирован, кто-то не попадает. То есть, реально в пуле около 50 человек сейчас», — сказал Шляхтин по телефону.