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3 января 2017, 21:29 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Подавать индивидуальные заявки в IAAF могут порядка 50 легкоатлетов РФ

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Претендовать на одобрение со стороны IAAF индивидуальных заявок на участие в международных стартах могут около 50 российских легкоатлетов, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом. С 1 января 2017 года число россиян в международном регистрируемом пуле тестирования перевалило за 60 человек.

«У нас есть международный пул тестирования. Вот этот пул и может подавать заявки. Но из них кто-то дисквалифицирован, кто-то не попадает. То есть, реально в пуле около 50 человек сейчас», — сказал Шляхтин по телефону.
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