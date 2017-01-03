Шляхтин: Подавать индивидуальные заявки в IAAF могут порядка 50 легкоатлетов РФ
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Претендовать на одобрение со стороны IAAF индивидуальных заявок на участие в международных стартах могут около 50 российских легкоатлетов, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом. С 1 января 2017 года число россиян в международном регистрируемом пуле тестирования перевалило за 60 человек.
«У нас есть международный пул тестирования. Вот этот пул и может подавать заявки. Но из них
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