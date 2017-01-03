IAAF: Российские легкоатлеты не обязаны сдавать допинг-тесты вне РФ
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Российские легкоатлеты не обязательно должны сдавать допинг-тесты вне территории РФ, однако их тестирование должно строго соответствовать кодексу WADA, говорится в пресс-релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Во вторник IAAF опубликовала критерии допуска российских атлетов на международные старты под нейтральным флагом.
«Спортсмен не обязательно должен проходить тестирование вне России, но предусматривается, что тестирование должно быть частью признанной независимой и полностью соответствующей кодексу WADA программы антидопингового тестирования на достаточно длительный период, чтобы предоставить объективную гарантию целостности. Это может включать в себя спортсменов международного регистрируемого пула IAAF, которые тестировались IAAF и другими независимыми агентствами в соответствующих условиях в оговоренный период», — говорится в релизе IAAF.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter