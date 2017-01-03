Шляхтин: Критерии подачи заявок легкоатлетами РФ стали более приземленными

Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом. Ранее легкоатлеты РФ подавали индивидуальные заявки для участия в Олимпийских играх, но допущена в итоге была лишь Дарья Клишина.

«Никаких новых принципов не было опубликовано по сравнению с прошлым разом. Но ранее был один нюанс — люди должны были тестироваться не на территории России, а сейчас этого критерия нет. То есть сейчас критерии более живые и приземленными», — сказал Шляхтин по телефону.