IAAF получила от WADA список из около 200 легкоатлетов РФ, подозреваемых в допинге

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Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом.

«IAAF было перенаправлено около 200 фамилий российских атлетов от команды Макларена. IAAF получила доступ к доказательствам и сведениям из доклада и из других источников в отношении спортсменов, которые будут претендовать на статус нейтрального атлета в соответствии с критериями (допуска к международным стартам)», — говорится в пресс-релизе IAAF.