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https://sport.mail.ru/news/athletics/28330336/
3 января 2017, 20:58 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF получила от WADA список из около 200 легкоатлетов РФ, подозреваемых в допинге

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена около 200 имен российских легкоатлетов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил, сообщается в пресс-релизе IAAF.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Международная ассоциация легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) получила от независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) под руководством Ричарда <span class=error>Макларена</span> около 200 имен российских легкоатлетов которых подозревают в нарушении антидопинговых правил сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> <span class=error>IAAF</span>. Увеличить
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Во вторник IAAF опубликовала принципы подачи заявок на получения россиянами индивидуального допуска до международных соревнований под нейтральным флагом.

«IAAF было перенаправлено около 200 фамилий российских атлетов от команды Макларена. IAAF получила доступ к доказательствам и сведениям из доклада и из других источников в отношении спортсменов, которые будут претендовать на статус нейтрального атлета в соответствии с критериями (допуска к международным стартам)», — говорится в пресс-релизе IAAF.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила РФ в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и уже год не выступают на международных стартах.
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