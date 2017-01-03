ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступление под нейтральным флагом

Любой спортсмен, желающий получить индивидуальный допуск к международным соревнованиям, должен подать соответствующую заявку в письменной форме. Члены бюро по пересмотру случаев допинга рассмотрят заявку на основе представленных документов. При необходимости они могут связаться с заявителем для получения дополнительной информации или попросить его принять участие в телефонной конференции с целью обсуждения заявки и/или предоставления дополнительной информации.



Бюро по пересмотру случаев допинга удовлетворит заявку только в том случае, если заявитель убедительно доказал, что полностью удовлетворяет требованиям. Чем выше уровень международного соревнования, в котором хочет принять участие заявитель, тем больше доказательств в поддержку своей заявки он должен будет предоставить для удовлетворения этого критерия.

Спортсмен, чья заявка была удовлетворена, выполнивший все указанные условия, получит особый допуск к участию в международном соревновании в индивидуальном порядке как спортсмен с нейтральным статусом. Однако, помимо соблюдения всех других требований к допуску в соответствии с правилами соревнований, для участия в этом соревновании такому спортсмену необходимо получить официальное приглашение на участие в международном соревновании в соответствии с правилами, предусмотренными его организаторами.