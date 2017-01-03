Коу: IAAF продолжит искать пути создания независимой системы контроля атлетов РФ
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продолжит искать пути создания вызывающей доверие системы независимого допинг-контроля атлетов РФ, чтобы они смогли участвовать в стартах, заявил глава IAAF Себастьян Коу.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.
«Мы продолжим искать пути, чтобы создавать вызывающую доверие систему независимого
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