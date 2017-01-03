Коу: IAAF продолжит искать пути создания независимой системы контроля атлетов РФ

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

«Мы продолжим искать пути, чтобы создавать вызывающую доверие систему независимого допинг-тестирования российских атлетов, чтобы у них были альтернативные пути вернуться к участию в соревнованиях, пока мы продолжаем работать с ВФЛА над восстановлением», — сказал Коу, слова которого приводятся в пресс-релизе IAAF.