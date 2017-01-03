IAAF: Аннулированные рекорды приведут к сомнениям в чистоте достижений легкоатлетов

Во вторник глава AIPS Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту IAAF Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта. Как отмечается в письме, борьба с допингом в легкой атлетике зашла уже так далеко, что многие чемпионы, которые ставили рекорды, оказались нарушителями антидопинговых правил, их результаты были аннулированы.

«Мы приветствуем (подобные) дебаты, однако также мы должны быть осторожными. Нашим приоритетом всегда будут чистые атлеты, которые устанавливали ратифицированные мировые рекорды. Если список мировых рекордов окажется стерт, чистые атлеты рискуют не только потерять свое место в истории, но к тому же столкнуться с неким подтекстом того, что их выдающиеся результаты могли быть достигнуты нечестно», — сообщили в пресс-службе IAAF.