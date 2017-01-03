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https://sport.mail.ru/news/athletics/28327888/
3 января 2017, 13:45 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

AIPS призвала ИААФ обнулить мировые рекорды

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) во главе с Джанни Мерло обратилась к президенту ИААФ Себастьяну Коэ с призывом аннулировать все мировые рекорды в лёгкой атлетике.

Автор письма отметил, что обилие допинговых скандалов и лишение спортсменов их наград наглядно свидетельствуют о том, что в лёгкой атлетике некоторые рекорды могли быть установлены нечестно.

Мерло разделяет идею, которая выдвигалась в начале 2000-х годов. Тогда немцы предложили не признавать прежних рекордов и начинать их фиксацию с чистого листа, имея новые инструменты для выявления нечестных спортсменов, но руководство ИААФ ответило отказом.
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