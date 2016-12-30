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30 декабря 2016, 12:02 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Байлз и Болт — лучшие спортсмены 2016 года по версии AIPS

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала спринтера Усэйна Болта и гимнастку Симону Байлз лучшими спортсменами 2016 года, сообщает пресс-служба организации.

Байлз и Болт — лучшие спортсмены 2016 года по версии AIPS - Фото 1 Увеличить
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© Reuters

В этом году ямаец завоевал три золота на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а американка стала четырехкратной чемпионкой.

Болт в голосовании обошел пловца Майкла Фелпса, футболиста Криштиану Роналду. Байлз обогнала пловчиху Катинку Хоссу и теннисистку Серену Уильямс.
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