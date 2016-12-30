Байлз и Болт — лучшие спортсмены 2016 года по версии AIPS
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала спринтера Усэйна Болта и гимнастку Симону Байлз лучшими спортсменами 2016 года, сообщает
пресс-служба организации.
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В этом году ямаец завоевал три золота на Олимпиаде в
Болт в голосовании обошел пловца Майкла Фелпса, футболиста Криштиану Роналду. Байлз обогнала пловчиху Катинку Хоссу и теннисистку Серену Уильямс.
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