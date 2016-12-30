Эфиопы не смогут выступать на международных турнирах после дисквалификации
Президент федерации лёгкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие рассказал о нововведении, согласно которому спортсмены, дисквалифицированные как минимум на четыре года, не смогут участвовать в международных соревнованиях после истечения срока наказания.
«Мы убеждены, что мошенники не должны получать прощение. С этого дня все спортсмены, нарушившие правила, будут дисквалифицироваться пожизненно», — приводит слова Гебреселассие Reuters.
Такая мера станет ответом федерации лёгкой атлетики Эфиопии на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций включить Эфиопию в число стран с серьёзными допинговыми проблемами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter