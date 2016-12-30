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30 декабря 2016, 0:13 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Эфиопы не смогут выступать на международных турнирах после дисквалификации

Президент федерации лёгкой атлетики Эфиопии Хайле Гебреселассие рассказал о нововведении, согласно которому спортсмены, дисквалифицированные как минимум на четыре года, не смогут участвовать в международных соревнованиях после истечения срока наказания.

«Мы убеждены, что мошенники не должны получать прощение. С этого дня все спортсмены, нарушившие правила, будут дисквалифицироваться пожизненно», — приводит слова Гебреселассие Reuters.

Такая мера станет ответом федерации лёгкой атлетики Эфиопии на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций включить Эфиопию в число стран с серьёзными допинговыми проблемами.
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