Эфиопы не смогут выступать на международных турнирах после дисквалификации

«Мы убеждены, что мошенники не должны получать прощение. С этого дня все спортсмены, нарушившие правила, будут дисквалифицироваться пожизненно», — приводит слова Гебреселассие Reuters.



Такая мера станет ответом федерации лёгкой атлетики Эфиопии на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций включить Эфиопию в число стран с серьёзными допинговыми проблемами.