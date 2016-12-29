Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике: В этом году почти в три раза увеличилось взятие проб у спортсменов в сравнении с 2015-м
Год назад между Общественным объединением «Белорусская федерация легкой атлетики» (БФЛА) и Национальным антидопинговым агентством (НАДА) было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с допингом. Главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике Игорь Сиводедов рассказал об итогах работы.
В этом году почти в три раза увеличилось взятие проб у спортсменов в сравнении с 2015 годом. Более чем в два раза увеличилось взятие соревновательных и вне соревновательных проб. Была проведена работа по тестированию крови у спортсменов. Большая часть команды спортсменов среди всех возрастных категорий (от юношей до взрослых) были подвержены взятию
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