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29 декабря 2016, 20:37 | Летние: Легкая атлетика | «Прессбол»

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике: В этом году почти в три раза увеличилось взятие проб у спортсменов в сравнении с 2015-м

Год назад между Общественным объединением «Белорусская федерация легкой атлетики» (БФЛА) и Национальным антидопинговым агентством (НАДА) было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с допингом. Главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике Игорь Сиводедов рассказал об итогах работы.

В этом году почти в три раза увеличилось взятие проб у спортсменов в сравнении с 2015 годом. Более чем в два раза увеличилось взятие соревновательных и вне соревновательных проб. Была проведена работа по тестированию крови у спортсменов. Большая часть команды спортсменов среди всех возрастных категорий (от юношей до взрослых) были подвержены взятию допинг-проб. Перед всеми официальными международными соревнованиями был проведен допинг-контроль, особое внимание было уделено чемпионату Европы в Амстердаме и Олимпийским Играм в Рио, в рамках которых почти все спортсмены сдали по 2 соревновательные и 2 вне соревновательные пробы, — приводит слова Сиводедова официальный сайт БФЛА.

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Вадим Девятовский: Благодаря сотрудничеству с НАДА количество допинг-проб в соревновательный и вне соревновательный период увеличивается в разы

Год назад между Общественным объединением «Белорусская федерация легкой атлетики» (БФЛА) и Национальным антидопинговым агентством (НАДА) было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с допингом. Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал об итогах работы и важности сотрудничества по вопросу антидопинговой политики в спорте.
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