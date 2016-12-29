Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике: В этом году почти в три раза увеличилось взятие проб у спортсменов в сравнении с 2015-м

В этом году почти в три раза увеличилось взятие проб у спортсменов в сравнении с 2015 годом. Более чем в два раза увеличилось взятие соревновательных и вне соревновательных проб. Была проведена работа по тестированию крови у спортсменов. Большая часть команды спортсменов среди всех возрастных категорий (от юношей до взрослых) были подвержены взятию допинг-проб. Перед всеми официальными международными соревнованиями был проведен допинг-контроль, особое внимание было уделено чемпионату Европы в Амстердаме и Олимпийским Играм в Рио, в рамках которых почти все спортсмены сдали по 2 соревновательные и 2 вне соревновательные пробы, — приводит слова Сиводедова официальный сайт БФЛА.