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29 декабря 2016, 19:25 | Летние: Легкая атлетика | «Прессбол»

Вадим Девятовский: Благодаря сотрудничеству с НАДА количество допинг-проб в соревновательный и вне соревновательный период увеличивается в разы

Год назад между Общественным объединением «Белорусская федерация легкой атлетики» (БФЛА) и Национальным антидопинговым агентством (НАДА) было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с допингом. Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал об итогах работы и важности сотрудничества по вопросу антидопинговой политики в спорте.

Подписав в том году соглашение с Национальным антидопинговым агентством (НАДА) о взаимодействии и сотрудничестве, мы определили мероприятия и намерения, достигли соглашения о финансировании со стороны федерации по забору проб, а также договорились о проведении мероприятий профилактического характера. Мы крайне удовлетворены эффективным взаимодействием! Количество взятия допинг-проб в соревновательный и вне соревновательный период увеличивается в разы и приносит свои плоды: нарушители выявляются, повышается культура соперничества в рамках честной борьбы. Сегодня фейр-плей — это не просто лозунг, к которому стремится спортсмен, это целая культура, которую мы сегодня формируем у нашей молодежи и нашего резерва, а также легкоатлетов, которые борются за самые высокие места. Мы хотим продолжать эту работу и не останавливаться на достигнутых результатах. В следующем году мы рассчитываем на такое же плотное взаимодействие с НАДА. Мы всегда открыты к искреннему диалогу со спортсменами, тренерами, всегда готовы ответить на волнующие вопросы по этой тематике, для того, чтобы наш спорт был чистым, а именно этим он будет интересным. Вопрос справедливости и отношения к честному труду у нас всегда будут в приоритете, — приводит слова Девятовского официальный сайт БФЛА.

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Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике: В этом году почти в три раза увеличилось взятие проб у спортсменов в сравнении с 2015-м

Год назад между Общественным объединением «Белорусская федерация легкой атлетики» (БФЛА) и Национальным антидопинговым агентством (НАДА) было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с допингом. Главный тренер Национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике Игорь Сиводедов рассказал об итогах работы.
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