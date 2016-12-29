Вадим Девятовский: Благодаря сотрудничеству с НАДА количество допинг-проб в соревновательный и вне соревновательный период увеличивается в разы
Год назад между Общественным объединением «Белорусская федерация легкой атлетики» (БФЛА) и Национальным антидопинговым агентством (НАДА) было заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с допингом. Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал об итогах работы и важности сотрудничества по вопросу антидопинговой политики в спорте.
Подписав в том году соглашение с Национальным антидопинговым агентством (НАДА) о взаимодействии и сотрудничестве, мы определили мероприятия и намерения, достигли соглашения о финансировании со стороны федерации по забору проб, а также договорились о проведении мероприятий профилактического характера. Мы крайне удовлетворены эффективным взаимодействием! Количество взятия
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter