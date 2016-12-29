Вадим Девятовский: Благодаря сотрудничеству с НАДА количество допинг-проб в соревновательный и вне соревновательный период увеличивается в разы

Подписав в том году соглашение с Национальным антидопинговым агентством (НАДА) о взаимодействии и сотрудничестве, мы определили мероприятия и намерения, достигли соглашения о финансировании со стороны федерации по забору проб, а также договорились о проведении мероприятий профилактического характера. Мы крайне удовлетворены эффективным взаимодействием! Количество взятия допинг-проб в соревновательный и вне соревновательный период увеличивается в разы и приносит свои плоды: нарушители выявляются, повышается культура соперничества в рамках честной борьбы. Сегодня фейр-плей — это не просто лозунг, к которому стремится спортсмен, это целая культура, которую мы сегодня формируем у нашей молодежи и нашего резерва, а также легкоатлетов, которые борются за самые высокие места. Мы хотим продолжать эту работу и не останавливаться на достигнутых результатах. В следующем году мы рассчитываем на такое же плотное взаимодействие с НАДА. Мы всегда открыты к искреннему диалогу со спортсменами, тренерами, всегда готовы ответить на волнующие вопросы по этой тематике, для того, чтобы наш спорт был чистым, а именно этим он будет интересным. Вопрос справедливости и отношения к честному труду у нас всегда будут в приоритете, — приводит слова Девятовского официальный сайт БФЛА.