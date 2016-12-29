Каниськина, Лашманова и Кирдяпкин числятся кандидатами в сборную Мордовии на 2017 год

На сайте минспорта республики был опубликован список спортсменов, утвержденный приказом регионального министра Владимира Киреева, в котором в числе других легкоатлетов значатся Каниськина, Лашманова и Кирдяпкин, которые ранее отбывали дисквалификации за допинг.

Каниськина и Кирдяпкин не были допущены к чемпионату России по легкой атлетике, который прошел в июне в Чебоксарах, так как нарушили антидопинговые правила и не вернули Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) призовые, заработанные на соревнованиях, на которых их результаты были впоследствии аннулированы. Лашманова получила право на выступление на ЧР в 2016 году.

Каниськина ранее отбыла дисквалификацию сроком 3 года и 2 месяца начиная с 15 октября 2012 года. Россиянка была лишена серебряной медали Олимпийских игр-2012 в Лондоне, а также золота чемпионатов мира 2009 и 2011 годов. Кирдяпкин был лишен золота Олимпиады-2012.

В настоящее время Каниськина занимает должность заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске.