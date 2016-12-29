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https://sport.mail.ru/news/athletics/28294570/
29 декабря 2016, 13:20 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Каниськина, Лашманова и Кирдяпкин числятся кандидатами в сборную Мордовии на 2017 год

Известные ходоки Ольга Каниськина, Елена Лашманова и Сергей Кирдяпкин включены в список кандидатов в члены сборных команд Мордовии на все всероссийские соревнования по летним видам спорта в 2017 году, сообщается на официальном сайте министерства спорта региона.

На сайте минспорта республики был опубликован список спортсменов, утвержденный приказом регионального министра Владимира Киреева, в котором в числе других легкоатлетов значатся Каниськина, Лашманова и Кирдяпкин, которые ранее отбывали дисквалификации за допинг.

Каниськина и Кирдяпкин не были допущены к чемпионату России по легкой атлетике, который прошел в июне в Чебоксарах, так как нарушили антидопинговые правила и не вернули Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) призовые, заработанные на соревнованиях, на которых их результаты были впоследствии аннулированы. Лашманова получила право на выступление на ЧР в 2016 году.

Каниськина ранее отбыла дисквалификацию сроком 3 года и 2 месяца начиная с 15 октября 2012 года. Россиянка была лишена серебряной медали Олимпийских игр-2012 в Лондоне, а также золота чемпионатов мира 2009 и 2011 годов. Кирдяпкин был лишен золота Олимпиады-2012.

В настоящее время Каниськина занимает должность заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске.
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Легкоатлетка Каниськина вошла в состав сборной Мордовии на 2017 год

Легкоатлетка Каниськина вошла в состав сборной Мордовии на 2017 год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира и Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км Ольга Каниськина, в настоящее время занимающая должность заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике в Саранске, вошла в список спортсменов — кандидатов в члены сборных команд Республики Мордовия по летним видам спорта на 2017 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта и физической культуры.
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