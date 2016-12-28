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28 декабря 2016, 17:02 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Легкоатлеты должны подавать заявки на международные турниры минимум за месяц

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Легкоатлеты должны подавать заявки для участия в международных соревнованиях минимум за месяц, заявил агентству «Р-Спорт» глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Чемпионат Европы в закрытых помещениях пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.

«У меня нет информации, сколько спортсменов подали индивидуальные заявки. Дедлайна какого-то нет. Есть старт, и за месяц как минимум нужно подавать заявку», — сказал Шляхтин по телефону.

Ранее действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт», что отправила в IAAF индивидуальную заявку для участия в международных стартах.
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