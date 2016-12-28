Шляхтин: Легкоатлеты должны подавать заявки на международные турниры минимум за месяц

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Чемпионат Европы в закрытых помещениях пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.

«У меня нет информации, сколько спортсменов подали индивидуальные заявки. Дедлайна какого-то нет. Есть старт, и за месяц как минимум нужно подавать заявку», — сказал Шляхтин по телефону.

Ранее действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт», что отправила в IAAF индивидуальную заявку для участия в международных стартах.