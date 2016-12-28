Шляхтин: Легкоатлеты должны подавать заявки на международные турниры минимум за месяц
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Легкоатлеты должны подавать заявки для участия в международных соревнованиях минимум за месяц, заявил агентству «Р-Спорт» глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Чемпионат Европы в закрытых помещениях пройдет в Белграде с 3 по 5 марта.
«У меня нет информации, сколько спортсменов подали индивидуальные заявки. Дедлайна
Ранее действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт», что отправила в IAAF индивидуальную заявку для участия в международных стартах.
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