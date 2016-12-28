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28 декабря 2016, 16:40 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Следующее заседание президиума ВФЛА намечено на 20 января

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Следующее заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) намечено на 20 января, заявил агентству «Р-Спорт» глава организации Дмитрий Шляхтин.

В среду состоялось первое заседание президиума ВФЛА после проведения в начале декабря внеочередной конференции, где Шляхтин был переизбран на посту главы организации.

«Сейчас рассматривали исключительно текущие вопросы. Президиум — рабочее совещание, где рассматриваются вопросы, возникшие в период жизнедеятельности федерации. Следующее заседание президиума поставили на 20 января», — сказал Шляхтин по телефону.
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МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Легкоатлеты должны подавать заявки для участия в международных соревнованиях минимум за месяц, заявил агентству «Р-Спорт» глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
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