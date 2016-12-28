Следующее заседание президиума ВФЛА намечено на 20 января

В среду состоялось первое заседание президиума ВФЛА после проведения в начале декабря внеочередной конференции, где Шляхтин был переизбран на посту главы организации.

«Сейчас рассматривали исключительно текущие вопросы. Президиум — рабочее совещание, где рассматриваются вопросы, возникшие в период жизнедеятельности федерации. Следующее заседание президиума поставили на 20 января», — сказал Шляхтин по телефону.