Следующее заседание президиума ВФЛА намечено на 20 января
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Следующее заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) намечено на 20 января, заявил агентству «Р-Спорт» глава организации Дмитрий Шляхтин.
В среду состоялось первое заседание президиума ВФЛА после проведения в начале декабря внеочередной конференции, где Шляхтин был переизбран на посту главы организации.
«Сейчас рассматривали исключительно текущие вопросы. Президиум — рабочее совещание, где рассматриваются вопросы, возникшие в период жизнедеятельности федерации. Следующее заседание президиума поставили на 20 января», — сказал Шляхтин по телефону.
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