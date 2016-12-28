Болт и Байлз стали спортсменами года по версии французской газеты L’Equipe
ПАРИЖ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз признаны спортсменами года по версии французской газеты L’Equipe. Об этом сообщается на сайте издания.
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Болт в пятый раз удостаивается во Франции титула лучшего спортсмена планеты. Он уже был лауреатом премии L’Equipe в 2008, 2009, 2012 и 2015 годах. В уходящем году он завоевал три золотые олимпийские награды на Играх в Рио-
19-летняя гимнастка Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также бронзовым призером в упражнениях не бревне.
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