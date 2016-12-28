Болт и Байлз стали спортсменами года по версии французской газеты L’Equipe

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Болт в пятый раз удостаивается во Франции титула лучшего спортсмена планеты. Он уже был лауреатом премии L’Equipe в 2008, 2009, 2012 и 2015 годах. В уходящем году он завоевал три золотые олимпийские награды на Играх в Рио- де-Жанейро, победив на дистанциях в 100 м, 200 м и в эстафете 4×100 м. Таким образом, на трех Олимпийских играх ямаец завоевал девять золотых медалей.

19-летняя гимнастка Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также бронзовым призером в упражнениях не бревне.