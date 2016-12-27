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27 декабря 2016, 15:02 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

«Русская зима» может стать прощальным турниром для чемпиона ОИ-2008 Сильнова

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов может выступить на соревнованиях «Русская зима — 2017» до официального завершения карьеры. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее 32-летний легкоатлет был избран на пост первого <nobr>вице-президента</nobr> Всероссийской федерации легкой атлетики. Увеличить
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Ранее 32-летний легкоатлет был избран на пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам Сильнова, он не планирует совмещать новую должность со спортивной карьерой.

«Я продолжаю поддерживать спортивную форму, — сказал атлет. — Хочу сделать финальный аккорд до официального завершения карьеры. Думаю, это произойдет в 2017 году, но соревнование я еще не выбрал. Не исключаю, что это будет «Русская зима».

«Можно и к лету попробовать подготовиться и выступить на турнире в Жуковском», — добавил Сильнов.

«Русская зима» пройдет в Москве 4—5 февраля.
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