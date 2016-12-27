«Русская зима» может стать прощальным турниром для чемпиона ОИ-2008 Сильнова

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Ранее 32-летний легкоатлет был избран на пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам Сильнова, он не планирует совмещать новую должность со спортивной карьерой.

«Я продолжаю поддерживать спортивную форму, — сказал атлет. — Хочу сделать финальный аккорд до официального завершения карьеры. Думаю, это произойдет в 2017 году, но соревнование я еще не выбрал. Не исключаю, что это будет «Русская зима».

«Можно и к лету попробовать подготовиться и выступить на турнире в Жуковском», — добавил Сильнов.