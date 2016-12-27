«Русская зима» может стать прощальным турниром для чемпиона ОИ-2008 Сильнова
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов может выступить на соревнованиях «Русская зима — 2017» до официального завершения карьеры. Об этом спортсмен рассказал на
пресс-конференции в ТАСС.
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«Я продолжаю поддерживать спортивную форму, — сказал атлет. — Хочу сделать финальный аккорд до официального завершения карьеры. Думаю, это произойдет в 2017 году, но соревнование я еще не выбрал. Не исключаю, что это будет «Русская зима».
«Можно и к лету попробовать подготовиться и выступить на турнире в Жуковском», — добавил Сильнов.
«Русская зима» пройдет в Москве
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