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27 декабря 2016, 12:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Около двух тыс. человек посетят Всероссийские соревнования по легкой атлетике на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Порядка двух тысяч человек посетят 26-е Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты — Мемориал Э. С. Яламова», которые пройдут 7 января в Екатеринбурге. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор соревнований Рафаил Карманов.

«В соревнованиях примут участие порядка 150−180 человек. Сейчас мы уже открыли регистрацию на сайте для болельщиков, я думаю, что их посетят порядка двух тысяч человек. К нам приезжают гости из Курганской, Челябинской и других областей. Также у нас будет организована интернет- трансляция, в прошлом году ее просмотрели порядка 15 тыс. человек со всего мира», — сказал он.

Также Карманов отметил, что каждый год участники показывают высочайшие результаты, за все время проведения стартов было установлено десять рекордов России и два высших мировых достижения. В этом году состязаться между собой будут спортсмены из 40 городов Российской Федерации, в том числе призеры чемпионатов Европы, чемпионатов мира и Олимпийских игр, звезды легкой атлетики мировой величины.

Ранее ТАСС сообщал, что на предстоящих соревнованиях будет разыграно 13 комплектов медалей. Награды будут вручены в беге на различных дистанциях — 60 м, 60 м с барьерами, 300 м, 500 м и 1000 м. Вместе с тем, женщины будут соревноваться на отдельной дистанции 2000 м, мужчины — 3000 м, а также в прыжках в высоту.

Соревнования состоятся на территории спортивного комплекса «Луч».
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