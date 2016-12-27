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27 декабря 2016, 8:18 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Спринтер Де Грасс признан спортсменом года среди мужчин в Канаде

ОТТАВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадский легкоатлет Андре Де Грасс стал лауреатом премии Лионеля Конахера — награды, которая ежегодно вручается лучшему канадскому спортсмену журналистами национального агентства новостей «Канадиан Пресс».

Легкоатлет стал бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> на дистанциях 100 и 200 метров. Увеличить
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22-летний спортсмен в 2016 году стал бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 метров. Также еще одну бронзовую награду атлет получил в эстафете 4×100 м.

Де Грасс получил 43 голоса (66%). Второе место досталось капитану сборной Канады по хоккею, победившей в сентябре на Кубке мира, Сидни Кросби (18 голосов). Также журналисты агентства голосовали за прыгуна в высоту Дерека Друэна, капитана клуба НХЛ «Эдмонтон» Коннора Макдэвида и теннисиста Милоша Раонича.

Премия Лионеля Конахера впервые была вручена в 1932 году. Она названа в честь выдающегося канадского спортсмена, завоевавшего чемпионские титулы в нескольких спортивных дисциплинах (регби, хоккей).
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