Спринтер Де Грасс признан спортсменом года среди мужчин в Канаде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

22-летний спортсмен в 2016 году стал бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 и 200 метров. Также еще одну бронзовую награду атлет получил в эстафете 4×100 м.

Де Грасс получил 43 голоса (66%). Второе место досталось капитану сборной Канады по хоккею, победившей в сентябре на Кубке мира, Сидни Кросби (18 голосов). Также журналисты агентства голосовали за прыгуна в высоту Дерека Друэна, капитана клуба НХЛ «Эдмонтон» Коннора Макдэвида и теннисиста Милоша Раонича.

Премия Лионеля Конахера впервые была вручена в 1932 году. Она названа в честь выдающегося канадского спортсмена, завоевавшего чемпионские титулы в нескольких спортивных дисциплинах (регби, хоккей).