Спринтер Де Грасс признан спортсменом года среди мужчин в Канаде
ОТТАВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадский легкоатлет Андре Де Грасс стал лауреатом премии Лионеля Конахера — награды, которая ежегодно вручается лучшему канадскому спортсмену журналистами национального агентства новостей «Канадиан Пресс».
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22-летний спортсмен в 2016 году стал бронзовым и серебряным призером Олимпийских игр в
Де Грасс получил 43 голоса (66%). Второе место досталось капитану сборной Канады по хоккею, победившей в сентябре на Кубке мира, Сидни Кросби (18 голосов). Также журналисты агентства голосовали за прыгуна в высоту Дерека Друэна, капитана клуба НХЛ «Эдмонтон» Коннора Макдэвида и теннисиста Милоша Раонича.
Премия Лионеля Конахера впервые была вручена в 1932 году. Она названа в честь выдающегося канадского спортсмена, завоевавшего чемпионские титулы в нескольких спортивных дисциплинах (регби, хоккей).
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