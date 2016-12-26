«Алматы Марафон» провел рекордное количество спортивных мероприятий в 2016 году
Оргкомитет «Алматы Марафона» подвел итоги работы за год в сфере любительского спорта и представил перспективы на 2017 год, сообщает
пресс-служба организации.
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В уходящем 2016 году фондом «Алматы Марафон» при поддержке
Проведены мероприятия форматов, остающихся достаточно новыми для Казахстана:
«Все мероприятия, которые мы проводим, популяризуют спорт и формируют здоровый образ жизни среди населения. Так, 2016 год был отмечен внушительным ростом интереса к соревнованиям, количество участников которых ощутимо увеличилось. Здоровый образ жизни и активный досуг в кругу единомышленников становятся трендами для казахстанцев», — отметил генеральный директор
По словам организаторов, полным ходом идет подготовка к шестому «Алматы Марафону», который намечен на 23 апреля 2017 года. Регистрация открыта, и все, кто уплатит стартовый взнос до 31 декабря, получат именные стартовые номера.
«Средства, полученные от участия в благотворительном марафоне, будут направлены в шесть детских учреждений на строительство спортивных площадок и закупку спортивного инвентаря. Все воспитанники школ и
Организаторы «Алматы Марафона» представили единый календарь спортивных мероприятий, составленный совместно с другими организациями. На фонд «Алматы Марафон» приходится порядка 20 из них — впервые в 2017 году пройдут детская велогонка и дуатлон. С календарем можно ознакомиться на сайте «Алматы Марафона».
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