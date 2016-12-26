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26 декабря 2016, 15:12 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

«Алматы Марафон» провел рекордное количество спортивных мероприятий в 2016 году

Оргкомитет «Алматы Марафона» подвел итоги работы за год в сфере любительского спорта и представил перспективы на 2017 год, сообщает пресс-служба организации.

Оргкомитет представил перспективы на 2017 год. Увеличить
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В уходящем 2016 году фондом «Алматы Марафон» при поддержке фитнес-клуба World Class Almaty и акимата Алматы было реализовано 14 проектов, самый масштабный из которых — пятый «Алматы Марафон», собравший более 20 тысяч участников и болельщиков из 45 стран мира.

Проведены мероприятия форматов, остающихся достаточно новыми для Казахстана: фитнес-конвенция, «День семьи», женский забег, открытый чемпионат по триатлону, чемпионат Азии, кубок Азии и открытый чемпионат РК по безэкипировочному пауэрлифтингу, по итогам которого на чемпионат мира в Москву было заявлено более 50 атлетов, большая часть которых вернулась с призовыми медалями.

«Все мероприятия, которые мы проводим, популяризуют спорт и формируют здоровый образ жизни среди населения. Так, 2016 год был отмечен внушительным ростом интереса к соревнованиям, количество участников которых ощутимо увеличилось. Здоровый образ жизни и активный досуг в кругу единомышленников становятся трендами для казахстанцев», — отметил генеральный директор фитнес-клуба World Class Almaty Валихан Тен.

По словам организаторов, полным ходом идет подготовка к шестому «Алматы Марафону», который намечен на 23 апреля 2017 года. Регистрация открыта, и все, кто уплатит стартовый взнос до 31 декабря, получат именные стартовые номера.

«Средства, полученные от участия в благотворительном марафоне, будут направлены в шесть детских учреждений на строительство спортивных площадок и закупку спортивного инвентаря. Все воспитанники школ и ясли-сада — дети с различными заболеваниями, которые нуждаются в условиях для полноценного занятия спортом», — рассказала исполнительный директор фонда «Алматы Марафон» Салтанат Казыбаева.

Организаторы «Алматы Марафона» представили единый календарь спортивных мероприятий, составленный совместно с другими организациями. На фонд «Алматы Марафон» приходится порядка 20 из них — впервые в 2017 году пройдут детская велогонка и дуатлон. С календарем можно ознакомиться на сайте «Алматы Марафона».

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