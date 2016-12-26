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26 декабря 2016, 13:10 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Глава Федерации легкой атлетики Мексики арестован по обвинению в коррупции

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации легкой атлетики Мексики Антонио Лосано был арестован по обвинению в хищении государственных средств. Об этом сообщает портал Inside the games.

Расследование началось после того, как Национальная комиссия по физической культуре и спорту приостановила финансирование федерации, так как Лосано не смог объяснить, как тратились выделенные Министерством спорта страны средства на медицинское обеспечение. Ему были предъявлены обвинения в хищении 5 млн мексиканских песо (232 тысячи евро).

Лосано возглавил Федерацию легкой атлетики Мексики в 2009 году.
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