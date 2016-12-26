Алексей Кондрат: Понимаем, что цели, поставленные перед Олимпиадой, не были достигнуты

Вице-президент Федерации легкой атлетики РК Алексей Кондрат специально для республиканского интернет-портала Sports.kz рассказал об итогах уходящего года и поделился планами на новый 2017-й.



— Алексей Михайлович, для начала подведите, пожалуйста, краткие итоги завершающегося 2016 года.

— Безусловно, основными соревнованиями минувшего сезона были Олимпийские Игры в Рио де Жанейро. Вся подготовка, все участия в соревнованиях членов национальной сборной были посвящены выполнению олимпийских нормативов и завоеванию олимпийской медали. Если учесть, что 2016 год, из-за особенностей континентального календаря соревнований, оказался совершенно пустым для спортсменов Азии, для нас основной задачей стал поиск соревнований для наших спортсменов и проведение лицензионного соревнования Мемориал Гусмана Косанова в Алматы. Нам удалось выполнить эту задачу, спортсмены были обеспечены необходимыми стартами. На очень высоком уровне с хорошим количеством участников — свыше 350 спортсменов из 21 страны, — прошел Мемориал Косанова. В итоге 26 наших легкоатлетов получили право принять участие в Олимпиаде — это 25% от общего числа команды Казахстана.



— Как оцените выступление казахстанских легкоатлетов на Олимпиаде в Рио?

— Несмотря на бронзовую медаль Ольги Рыпаковой и на хорошую оценку руководства, мы понимаем, что цели, поставленные перед Олимпиадой, не были достигнуты. Безусловно, мы ожидали большего от трехкратной чемпионки Всемирной Универсиады Виктории Зябкиной, от чемпионов Азии Романа Валиева, Анастасии Пилипенко, Ольги Сафроновой, женской эстафетной команды, чемпионки Универсиады Маргариты Мукашевой, призера Азиатских Игр Ирины Эктовой. Причины их неудачного выступления еще долго будут обсуждаться на тренерских советах, на республиканских совещаниях. Все это спортсмены опытные, закаленные, участники Олимпиад, Азиатских Игр и так далее. Были проведены все необходимые сборы, последний перед Олимпиадой состоялся в Португалии. Все тестовые показатели были в норме, а вот на Олимпиаде — не получилось. Акклиматизация, часовые пояса, психология — то, что здесь сыграло свою роль, и должно быть предметом разговора.



— Какие значимые для легкой атлетики Казахстана события, помимо Олимпийских Игр, случились в этом году?

— Как я уже сказал, сезон в Азии был совершенно пустым. В последний момент отменили Азиатскую серию Гран При, поэтому Мемориал Гусмана Косанова 2016 года стал основным событием на азиатском континенте.



— Каких изменений в национальной Федерации легкой атлетики и ее работе стоит ждать с приходом на пост президента организации Адильбека Джаксыбекова?

— Прошло менее 20 дней со дня выборов, поэтому рано говорить о быстрых изменениях. Безусловно, мы надеемся, что у нас появится больше возможностей для улучшения спортивной базы, инфраструктуры Федерации, увеличения массовости занятий легкой атлетикой и так далее.



— Есть ли спортсмены, которые приятно удивили в этом сезоне?

— Каких-то супероткрытий не произошло. Будем надеяться, что 2017 год нас удивит.



— Ольга Рыпакова — единственная из казахстанских легкоатлетов, завоевавшая медаль в Рио. Ольга — наше все?

— Я бы заменил здесь знак вопроса на восклицательный — так же, как в примерах Дмитрия Баландина в плавании, Елдоса Сметова в дзюдо, Александра Винокурова в велоспорте и так далее.

Нужно понимать, что в Международную Ассоциацию легкоатлетических Федераций входят 214 стран — это самая большая подобная организация в мире, включая ООН. А медали разыгрывают 20−25 стран. Конкуренция огромная, и она будет обостряться в дальнейшем.



— Есть ли молодые, перспективные спортсмены, которые в будущем станут всерьез рассчитывать на победы в крупных международных турнирах?

— Безусловно, они есть. У нас есть победители и призеры азиатских юношеских и юниорских чемпионатов. Главная задача Федерации, тренеров — не потерять их и довести этих ребят к победам на крупнейших чемпионатах.



— Какие основные направления работы были у Федерации в 2016 году?

— Как я уже говорил, весь 2016 год был, в основном, посвящен Олимпиаде. Безусловно, мы не забывали и наших юных спортсменов — это чемпионат Азии среди юниоров в Ханое, наш чемпионат среди ДЮСШ и так далее.



— Поделитесь планами на следующий год. Главная задача — чемпионат Мира?

— Чемпионат Мира в Лондоне, чемпионат Азии в Ранчи (Индия), чемпионат Азии среди юношей в Бангкоке, чемпионат Азии по марафону в Китае, чемпионат Азии по спортивной ходьбе, Азиатская серия Гран При, чемпионат Мира по эстафетам на Багамах, ну и, конечно, Азиатские Игры в помещении в Ашхабаде.



— Какие задачи будут ставиться перед нашей сборной на чемпионат Мира 2017 года в Лондоне?

— Для начала необходимо на него еще попасть. В настоящее время у нас есть пять спортсменов, выполнивших необходимый норматив, — это три спортсменки в спортивной ходьбе (Регина Рыкова, Полина Репина, Диана Айдосова), один мужчина в ходьбе, Георгий Шейко, и одна марафонка — Ирина Смольникова. У них выполнение нормативов началось с 1 января 2016 года, для всех остальных видов — с 1 ноября 2016-го. Надеемся, что еще 12−13 человек могут выполнить высочайшие нормативы. Ну, а на медаль претендует только Ольга Рыпакова.



— Как в Казахстане обстоят сейчас дела с легкоатлетической инфраструктурой? В Астане и Алматы так и не появились приличные манежи?

— Что здесь сказать? Увы, пока — нет. Но мы надеемся. Мы рады, что, благодаря усилиям вице-министра культуры и спорта РК Сакена Жунусбековича Мусайбекова, главного тренера сборной и, конечно, директора Республиканского колледжа спорта Амалбека Козыбаковича Тшанова, закончился ремонт в манеже колледжа спорта на Тимирязева, и с нового года наши спортсмены смогут тренироваться на новой дорожке — пусть и не в стандартном двухсотметровом, но в легкоатлетическом манеже.



— Все проблемы, связанные с реконструкцией стадиона «Центральный» в Алматы, решены?

— Пока на «Центральном» нет никакой реконструкции. Ну, а в дальнейшем, мы надеемся, будут учтены интересы и легкой атлетики.



— Что можете пожелать казахстанцам на Новый год?

— Самого главного — мира и спокойствия! Всем казахстанцам — счастья, удачи и здоровья!