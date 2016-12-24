Баздырева: Возможно, будем подавать апелляцию на решение CAS

«Не буду ничего говорить, пока не пообщаюсь со своим адвокатом, а сейчас у католиков Рождество. Возможно, будем подавать апелляцию, но уверенность по этой информации будет позже», — сказала Баздырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Занфировым.



Накануне Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил, что Баздырева признана виновной в использовании или попытке использования запрещённых субстанций или запрещённых методов. Дисквалификация спортсменки вступила в силу с 24 августа 2015 года. Кроме того, Анастасию лишат всех медалей и наград, завоёванных ею с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года.