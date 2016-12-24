Баздырева: Возможно, будем подавать апелляцию на решение CAS
Российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, дисквалифицированная на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщила, что может подать апелляцию.
«Не буду ничего говорить, пока не пообщаюсь со своим адвокатом, а сейчас у католиков Рождество. Возможно, будем подавать апелляцию, но уверенность по этой информации будет позже», — сказала Баздырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Занфировым.
Накануне Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил, что Баздырева признана виновной в использовании или попытке использования запрещённых субстанций или запрещённых методов. Дисквалификация спортсменки вступила в силу с 24 августа 2015 года. Кроме того, Анастасию лишат всех медалей и наград, завоёванных ею с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года.
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