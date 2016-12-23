Бывший тренер Степановой намерен оспорить 10-летнюю дисквалификацию CAS
МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Бывший тренер информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) легкоатлетки Юлии Степановой Владимир Мохнев намерен оспорить 10-летнюю дисквалификацию Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС сообщил сам Мохнев.
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«Я вообще не пойму, за что меня дисквалифицировали, — сказал Мохнев. — Я не верю, что Степанова попалась на допинге. Муж у нее шпион, который завербован американцами. Какое распространение, какое хранение?».
«Ко мне никто не приходил, никто за руку не брал. Откуда они это взяли? За что меня дисквалифицировать на десять лет?», — продолжил специалист.
Бывший тренер Степановой решил обратиться в суд. «Мне нужно оспаривать это решение. Как этого не делать? Я обращусь к адвокатам», — сказал Мохнев.
Степанова и ее муж Виталий в декабре 2014 года выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании АРД «Секретное дело «Допинг». По данным авторов киноленты, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Летом Степанова получила индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена и выступила на июльском чемпионате Европы в Амстердаме, где получила травму. Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, запретил Степановой стартовать на Играх-2016
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