Бывший тренер Степановой намерен оспорить 10-летнюю дисквалификацию CAS

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее CAS сообщил в пресс-релизе, что Мохнев был уличен в нарушении правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), CASающихся владения и сбыта запрещенных WADA веществ.

«Я вообще не пойму, за что меня дисквалифицировали, — сказал Мохнев. — Я не верю, что Степанова попалась на допинге. Муж у нее шпион, который завербован американцами. Какое распространение, какое хранение?».

«Ко мне никто не приходил, никто за руку не брал. Откуда они это взяли? За что меня дисквалифицировать на десять лет?», — продолжил специалист.

Бывший тренер Степановой решил обратиться в суд. «Мне нужно оспаривать это решение. Как этого не делать? Я обращусь к адвокатам», — сказал Мохнев.