Выше головы: спортсмены показали класс по прыжкам в высоту в одном из ТЦ Минска

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Торговый центр «Столица» сегодня на три часа отчасти превратился в легкоатлетический манеж. Посетители стали свидетелями необычного спортивного мероприятия республиканских соревнований «Рождественские старты» — прыжков в высоту среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 12 высотников. Первыми силы попробовали женщины. Иногда высоту брать не удавалось, но, судя по всему, это не стало поводом для особого расстройства.

Победителем в итоге стала Анна Городская — ее результат 184 см. Она рассказала, что соревнования ей понравились, их надо проводить и впредь. И поддержка, по ее словам, классная.

С Анной солидарен и председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский, который в беседе с журналистами пообещал сделать легкую атлетику более популярной, а сами «Рождественские старты» вывести на международный уровень. А пока — вручение денежных вознаграждений победительницам и фото на память.

Затем настал черед продемонстрировать свое мастерство парням….

Лучший результат показал Павел Селиверстов, прыгнув на 220 см. Помимо сертификата на Br1,2 тыс., Павел получил специальный приз от рекордсмена Беларуси по прыжкам в высоту Андрея Санковича.

На протяжении всех соревнований играла музыка от приглашенного диджея, все зрители смогли стать участниками розыгрышей призов от Белорусской федерации легкой атлетики. Кстати, спортивная программа от БФЛА прыжками в высоту не ограничивается — 24 декабря в жилом доме бизнес-класса «Парус» пройдет рождественский вертикальный забег по лестнице на 32-й этаж. В этом году организаторы предлагают различные варианты прохождения дистанции. В их числе классический — для мужчин и женщин. Есть также забег только для мужчин, причем в каждой руке им предстоит держать по автомобильной покрышке, а каждая весит около 6 кг, между прочим. И наконец, командный забег, в котором женщины бегут по внутреннему кругу, имея возможность опираться при этом о перила, а мужчины — по внешнему, с одной автомобильной покрышкой. Каждый участник получит на финише памятную медаль, а победители и призеры — еще и денежные вознаграждения.

Светлана САВКО,

БЕЛТА. -0-