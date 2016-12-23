Выше головы: спортсмены показали класс по прыжкам в высоту в одном из ТЦ Минска
Иногда высоту брать не удавалось, но, судя по всему, это не стало поводом для особого расстройства.
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Торговый центр «Столица» сегодня на три часа отчасти превратился в легкоатлетический манеж. Посетители стали свидетелями необычного спортивного мероприятия республиканских соревнований «Рождественские старты» — прыжков в высоту среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 12 высотников. Первыми силы попробовали женщины. Иногда высоту брать не удавалось, но, судя по всему, это не стало поводом для особого расстройства.
Победителем в итоге стала Анна Городская — ее результат 184 см. Она рассказала, что соревнования ей понравились, их надо проводить и впредь. И поддержка, по ее словам, классная.
С Анной солидарен и председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский, который в беседе с журналистами пообещал сделать легкую атлетику более популярной, а сами «Рождественские старты» вывести на международный уровень. А пока — вручение денежных вознаграждений победительницам и фото на память.
Затем настал черед продемонстрировать свое мастерство парням….
Лучший результат показал Павел Селиверстов, прыгнув на 220 см. Помимо сертификата на Br1,2 тыс., Павел получил специальный приз от рекордсмена Беларуси по прыжкам в высоту Андрея Санковича.
На протяжении всех соревнований играла музыка от приглашенного диджея, все зрители смогли стать участниками розыгрышей призов от Белорусской федерации легкой атлетики. Кстати, спортивная программа от БФЛА прыжками в высоту не ограничивается — 24 декабря в жилом доме
Светлана САВКО,
БЕЛТА. -0-
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