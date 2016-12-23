Анастасия Баздырева дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить легкоатлеток Баздыреву, Екатерину Поистогову, Марию Савинову, Кристину Угарову и Татьяну Мязину, а также тренеров Алексея Мельникова, Владимира Казарина, Владимира Мохнева, Виктора Чегина и специалиста международного уровня по антидопингу Сергея Португалова. Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.

«Анастасия Баздырева была признана виновной в нарушении статьи 32.2 (b) правил соревнований IAAF, которая касается “использования или попытки использования атлетом запрещенных субстанций или запрещенных методов”, в связи с чем на нее было наложено двухлетнее отстранение, которое вступает в силу с 24 августа 2015 года. Все результаты, показанные Анастасией Баздыревой в период с 23 апреля 2014 года по 24 августа 2015 года, аннулируются, а любые призы, медали и призовые деньги должны быть изъяты», — говорится в заявлении CAS.