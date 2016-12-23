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23 декабря 2016, 20:10 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Ифтер скончался на 73-м году жизни

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион московской Олимпиады-1980 в беге на дальние дистанции Мирутс Ифтер из Эфиопии скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Причиной смерти бывшего легкоатлета стало респираторное заболевание. Ранее он был госпитализирован.

Ифтер является бронзовым призером Олимпийских игр 1972 года на дистанции 10 000 метров, двукратным олимпийским чемпионом 1980 года в Москве на дистанциях 5000 метров и 10 000 метров.
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