Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Ифтер скончался на 73-м году жизни

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в метании диска Фаина Мельник, скончавшаяся в пятницу на 71-м году жизни, будет похоронена 21 декабря в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).