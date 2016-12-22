Кучина отправила индивидуальную заявку в IAAF для участия в международных стартах

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

«Заявку отправили буквально в полночь. Не знаю, успеет ли IAAF рассмотреть ее до праздников, все-таки в международной федерации последний рабочий день перед Рождеством и Новым годом в пятницу. Настраиваю себя на то, что ответ может прийти лишь после 3 января. В целом мне волнительно. Сразу вспомнилось, как мы отправляли подобную заявку перед Играми в Рио, тогда получили отказ. Сейчас же практически ничего не изменилось: мы так же тренируемся в России, мои допинг-тесты, которые берут иностранные компании, отрицательные, я принимаю участие в антидопинговых уроках для детей… Вот только хватит ли всего этого для возвращения на международную арену, это большой вопрос», — сказала Кучина по телефону.

«В любом случае я хочу надеяться на лучшее. Именно с таким настроем мы и тренировались все эти сложные месяцы с моим личным наставником Геннадием Габриляном. Хочу сказать ему и моему агенту Ольге Назаровой большое спасибо! Благодарю и генерального секретаря ВФЛА Михаила Бутова за его профессионализм и постоянную помощь. Такое редко сейчас встретишь. Не знаю, каким будет исход этой индивидуальной заявки, но, надеюсь, что следующий год у нас всех сложится чуть полегче», — добавила спортсменка.