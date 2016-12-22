Кучина отправила индивидуальную заявку в IAAF для участия в международных стартах
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт, Елена Соболь. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт», что отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку для участия в международных стартах.
Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.
«Заявку отправили буквально в полночь. Не знаю, успеет ли IAAF рассмотреть ее до праздников,
«В любом случае я хочу надеяться на лучшее. Именно с таким настроем мы и тренировались все эти сложные месяцы с моим личным наставником Геннадием Габриляном. Хочу сказать ему и моему агенту Ольге Назаровой большое спасибо! Благодарю и генерального секретаря ВФЛА Михаила Бутова за его профессионализм и постоянную помощь. Такое редко сейчас встретишь. Не знаю, каким будет исход этой индивидуальной заявки, но, надеюсь, что следующий год у нас всех сложится чуть полегче», — добавила спортсменка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter