Спортплощадка для детей-инвалидов открыта под Волгоградом на личные средства Исинбаевой

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Барышева процитировала слова Исинбаевой, сказанные ей на церемонии открытия. «Площадка построена на мои личные деньги. Это компенсация, которую я получила после того, как нас не пустили на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Мы готовились, но в силу обстоятельств не смогли выступить, на себя эти средства я потратить не могла, я потратила их на детей», — сказала Исинбаева.

На площадке размещен спортивный инвентарь, а также многофункциональное игровое поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Объект оборудован специализированным спортивным покрытием, которое помогает избегать травм. «В этой площадке, я надеюсь, есть олимпийский дух, будущий паралимпийский дух», — добавила спортсменка.

Реабилитационный центр «Надежда» в городе Волжском открылся в 1993 году. Тогда ежегодно в центре проходили реабилитацию около 400 детей от рождения до 18 лет. В последние годы это число выросло до тысячи ребят. В центре проводится медико-педагогическая реабилитация детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмой и соматическими заболеваниями. Центр также осуществляет медицинскую реабилитацию, психолого- педагогическую реабилитацию и обучение детей по общеобразовательным программам.

За 2016 год благотворительным фондом Елены Исинбаевой было открыто 12 новых спортобъектов: шесть многофункциональных площадок, две для занятий воркаутом, одна для подготовки и выполнения нормативов ГТО, а также три спортивных объекта в социальных учреждениях.

По данным облспорткомитета, в волгоградском регионе в этом году появилось более 200 новых спортивных, адаптивных и детских объектов, в муниципалитетах установлено 145 детских игровых площадок. В 18 образовательных учреждениях области отремонтированы спортивные залы, созданы школьные спортивные клубы. В сентябре в Волгограде была открыта первая в городе инклюзивная площадка, оборудованная в Комсомольском сквере силами фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».