Спортплощадка для детей-инвалидов открыта под Волгоградом на личные средства Исинбаевой
ВОЛГОГРАД, 21 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Новая спортивная площадка открыта в среду на территории реабилитационного центра для
детей-инвалидов «Надежда» в городе Волжском Волгоградской области. В церемонии открытия объекта приняла участие двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, сообщила корр. ТАСС пресс-секретарь благотворительного фонда Елены Исинбаевой Маргарита Барышева.
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Барышева процитировала слова Исинбаевой, сказанные ей на церемонии открытия. «Площадка построена на мои личные деньги. Это компенсация, которую я получила после того, как нас не пустили на Олимпийские игры в
На площадке размещен спортивный инвентарь, а также многофункциональное игровое поле для игры в
Реабилитационный центр «Надежда» в городе Волжском открылся в 1993 году. Тогда ежегодно в центре проходили реабилитацию около 400 детей от рождения до 18 лет. В последние годы это число выросло до тысячи ребят. В центре проводится
За 2016 год благотворительным фондом Елены Исинбаевой было открыто 12 новых спортобъектов: шесть многофункциональных площадок, две для занятий воркаутом, одна для подготовки и выполнения нормативов ГТО, а также три спортивных объекта в социальных учреждениях.
По данным облспорткомитета, в волгоградском регионе в этом году появилось более 200 новых спортивных, адаптивных и детских объектов, в муниципалитетах установлено 145 детских игровых площадок. В 18 образовательных учреждениях области отремонтированы спортивные залы, созданы школьные спортивные клубы. В сентябре в Волгограде была открыта первая в городе инклюзивная площадка, оборудованная в Комсомольском сквере силами фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».
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