Более 60 российских легкоатлетов попали в декабрьский пул допинг-тестирования IAAF

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и уже год не выступают на международных стартах. Для того, чтобы россияне получили возможность выступать на международных соревнованиях, даже по индивидуальным заявкам, они должны входить в пул тестируемых.

Всего в списке IAAF значится 61 фамилия российских спортсменов — от Люкмана Адамса (тройной прыжок) до прыгуна в высоту Ивана Ухова. Есть там и информатор WADA Юлия Степанова. Все атлеты из списка должны проходить тестирования во внесоревновательный период. В феврале 2016 года в пуле тестирования значились более 200 российских легкоатлетов, но к сентябрю количество тестируемых сократилось до 49.