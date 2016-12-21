Более 60 российских легкоатлетов попали в декабрьский пул допинг-тестирования IAAF
Более 60 легкоатлетов из России вошли в декабрьский список
допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который был опубликован на официальном сайте IAAF.
IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.
Всего в списке IAAF значится 61 фамилия российских спортсменов — от Люкмана Адамса (тройной прыжок) до прыгуна в высоту Ивана Ухова. Есть там и информатор WADA Юлия Степанова. Все атлеты из списка должны проходить тестирования во внесоревновательный период. В феврале 2016 года в пуле тестирования значились более 200 российских легкоатлетов, но к сентябрю количество тестируемых сократилось до 49.
Все спортсмены, которые значатся в данном списке, обязаны уведомлять IAAF о своем местонахождении, чтобы
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter