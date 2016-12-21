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https://sport.mail.ru/news/athletics/28211101/
21 декабря 2016, 17:14 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Более 60 российских легкоатлетов попали в декабрьский пул допинг-тестирования IAAF

Более 60 легкоатлетов из России вошли в декабрьский список допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который был опубликован на официальном сайте IAAF.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и уже год не выступают на международных стартах. Для того, чтобы россияне получили возможность выступать на международных соревнованиях, даже по индивидуальным заявкам, они должны входить в пул тестируемых.

Всего в списке IAAF значится 61 фамилия российских спортсменов — от Люкмана Адамса (тройной прыжок) до прыгуна в высоту Ивана Ухова. Есть там и информатор WADA Юлия Степанова. Все атлеты из списка должны проходить тестирования во внесоревновательный период. В феврале 2016 года в пуле тестирования значились более 200 российских легкоатлетов, но к сентябрю количество тестируемых сократилось до 49.

Все спортсмены, которые значатся в данном списке, обязаны уведомлять IAAF о своем местонахождении, чтобы допинг-офицеры могли прибыть к ним за пробами. По правилам, атлеты обязаны проживать по тем адресам, о которых они уведомили федерацию, так как каждый из них может быть проверен на допинг в любой момент.
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