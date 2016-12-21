Клишина и Степанова будут выступать в качестве нейтральных спортсменов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Дарья Клишина и Юлия Степанова получили индивидуальные разрешения на участие во всех международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Это разрешение дает им право принять участие уже в ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Белграде в 2017 году.

Трехкратная чемпионка Европы Клишина в июле получила от IAAF индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях. Незадолго до начала олимпийских легкоатлетических соревнований IAAF решила отстранить спортсменку от Олимпиады, однако затем Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию россиянки и отменил запрет международной федерации.

«Клишина в настоящее время имеет право участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Ей больше не нужно оформлять индивидуальное разрешение», — сообщили в пресс-службе IAAF ТАСС.

На Олимпиаде-2016 Клишина заняла девятое место. После возвращения из Рио-де-Жанейро российская прыгунья в длину выступила на трех этапах «Бриллиантовой лиги», где дважды становилась третьей.

Другие россияне, претендовавшие на участие в олимпийском легкоатлетическом турнире, не получили в июле от международной федерации разрешений на участие в международных соревнованиях.

Российская легкоатлетка Степанова и ее муж Виталий в декабре 2014 года выступили в роли основных действующих лиц фильма немецкой телекомпании ARD «Секретное дело «Допинг». По данным авторов киноленты, россияне систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Летом Степанова получила индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена и выступила на июльском чемпионате Европы в Амстердаме, где получила травму.

Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, запретил Степановой стартовать на Играх-2016 из-за прошлых проблем с допингом.

«Юлия Степанова, как и Дарья Клишина, имеет право выступать на всех международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена», — сказали в пресс-службе IAAF.

При этом 1 декабря глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. Первая попытка получить разрешение выйти на старт в качестве нейтральных спортсменов, предпринятая незадолго до Олимпиады-2016, практически для всех российских легкоатлетов завершилась неудачей.

«В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на сегодняшний день не поступило ни одной индивидуальной заявки из России».

Российский марафонец, бронзовый призер чемпионата Европы 2010 года Дмитрий Сафронов прокомментировал информацию о том, что IAAF разрешила российской прыгунье в длину Дарье Клишиной и бегунье на средние дистанции Юлии Степановой выступать на всех международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

«Мое отношение к Степановой, резко негативное. Объясню почему: моим основным заработком всегда были марафоны заграницей. А человек, получается, оставил меня без копейки. Когда я смогу, и смогу ли зарабатывать? Скорее всего, нет.

Выступает она или нет — мне наплевать, я давно сделал вывод, что она — гнилой человек.

Что касается Клишиной, она молодец. Дарья — спортсменка среднего европейского уровня, она пробилась в финал Олимпийских игр, но едва ли имела шансы призовые места. Впрочем, у нее еще есть потенциал, — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Зимний тур IAAF откроется 28 января соревнованиями в американском Бостоне. В программу тура включены также февральские турниры в немецких городах Дюссельдорф и Ганновер, а также в польской Торуни и британском Бирмингеме. С 3 по 5 марта в Белграде пройдет чемпионат Европы в помещении.

«В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на сегодняшний день не поступило ни одной индивидуальной заявки из России», — сообщили в IAAF.

А Степанова осенью 2016 года получила от Международного олимпийского комитета финансовый грант для оплаты своей подготовки к соревнованиям.