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21 декабря 2016, 15:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпионка мира бегунья Кривошапка близка к завершению карьеры

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Обладательница золотой медали чемпионата мира 2013 года в эстафете 4×400 метров Антонина Кривошапка близка к завершению спортивной карьеры. Об этом сообщил ТАСС личный тренер бегуньи Владимир Типаев.

В активе спортсменки есть также серебро в эстафете на Олимпиаде-2012 в Лондоне а также бронза московского ЧМ-2013 в беге на 400 метров. Увеличить
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В активе Кривошапки есть также серебро в эстафете на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а также бронза московского ЧМ-2013 в беге на 400 метров. 29-летняя спортсменка победила в июне на чемпионате России в Чебоксарах и отобралась на Олимпиаду. Однако выступить в Рио-де-Жанейро ей не удалось из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

«Антонина сейчас не тренируется, — сообщил Типаев. — Думаю, что она близка к завершению карьеры, так как не уверена в том, что в этом сезоне россиянам разрешат выступать на международных соревнованиях. А без стартов за границей какой смысл готовиться?».

В активе Кривошапки есть также бронзовые медали чемпионатов мира-2009 (400 метров и эстафета 4×400 м) и ЧМ-2011 (эстафета 4×400 м).
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