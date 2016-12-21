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21 декабря 2016, 14:57 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

В декабрьском пуле допинг-тестирования IAAF появились 12 новых фамилий легкоатлетов РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новый пул допинг- тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре пополнился фамилиями еще 12 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

Все спортсмены из этого списка обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами IAAF. Увеличить
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Всего в декабрьском пуле IAAF 52 легкоатлета РФ, по сравнению с ноябрьским списком российское представительство увеличилось на три человека (с 49 до 52). Выбыли из пула девять спортсменов. Это наказанные Международным олимпийским комитетом после перепроверки допинг-проб метательница копья Мария Абакумова и прыгунья в высоту Анна Чичерова, дисквалифицированные IAAF ходоки Эльмира Алембекова и Иван Носков. Нет в декабрьском пуле бегунов Антонины Кривошапки и Александра Хютте, а также ходоков Романа Емельянова, Аниси Кирдяпкиной и Светланы Васильевой.

Включены в декабрьский пул IAAF 12 легкоатлетов — это бегуны Тимофей Чалый, Ксения Аксенова, Елена Коробкина, Денис Кудрявцев, Вера Рудакова, Алена Мамина и Анастасия Калина; метатели Виктор Бутенко и Дмитрий Тарабин; прыгуны Илья Мудров, Даниил Цыплаков и Алексей Федоров.

Все спортсмены из этого списка обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами IAAF, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. По правилам, спортсмены должны находиться по тем адресам, о которых они уведомили, в указанное время. Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.
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