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17:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Радиоведущий пообещал съесть лошадиный навоз, если «Кливленд» выберет Мэйфилда. Он проиграл

Ведущий радио ESPN Cleveland Аарон Голдхэммер оказался в неловкой ситуации.

Источник: AP 2018

Журналист в прямом эфире пообещал съесть лошадиный навоз, если «Кливленд» задрафтует под первым номером квотербека Бейкера Мэйфилда. В итоге именно этого игрока «Браунс» и выбрали на драфте.

Голдхэммер был уверен, что «Кливленд» задрафтует другого квотербека — Сэма Дарнолда.

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Сам Голдхэммер сообщил, что выполнит свое обещание.

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