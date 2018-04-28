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Радиоведущий пообещал съесть лошадиный навоз, если «Кливленд» выберет Мэйфилда. Он проиграл
Ведущий радио ESPN Cleveland Аарон Голдхэммер оказался в неловкой ситуации.
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Ведущий радио ESPN Cleveland Аарон Голдхэммер оказался в неловкой ситуации.
Журналист в прямом эфире пообещал съесть лошадиный навоз, если «Кливленд» задрафтует под первым номером квотербека Бейкера Мэйфилда. В итоге именно этого игрока «Браунс» и выбрали на драфте.
Голдхэммер был уверен, что «Кливленд» задрафтует другого квотербека — Сэма Дарнолда.
Сам Голдхэммер сообщил, что выполнит свое обещание.